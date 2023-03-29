Новости Одессы и Одесской области

Одесская область: без света остаются 7 населенных пунктов

Одесская область: без света остаются 7 населенных пунктов

По состоянию на утро среды, 29 марта 2023 года, вследствие вчерашней непогоды в Одесской области остаются обесточенными 7 населенных пунктов.
Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

По информации энергетиков, в течение суток, с 28 на 29 марта, удалось возобновить электроснабжение в 153 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды.

«По состоянию на 11:00 без электроэнергии остаются еще 7 населенных пунктов (из них 2 – частично). Больше всего пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы», – отмечают в ДТЭК.

Ликвидируют последствия непогоды 78 аварийных бригад, а это 234 работника и 85 единиц техники.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 марта, на территории Одесской области будут сохраняться неблагоприятные погодные условия – сильные порывы ветра до 20 м/с.

Энергетики призывают жителей области не приближаться к оборванным линиям электропередачи.

Ранее сообщалось, что энергетики не успевают восстанавливать повреждения электросетей, вызванные сильным ветром.

Напомним, утром вторника, 28 марта, из-за непогоды была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы Одессы, из-за чего часть города осталась без света, а там, где он был, наблюдались скачки напряжения. Эту аварию удалось достаточно быстро устранить.

Читайте также: В Одессе могут обрываться провода: как правильно вести себя, оказавшись рядом?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить