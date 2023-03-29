Одесская область: без света остаются 7 населенных пунктов

По состоянию на утро среды, 29 марта 2023 года, вследствие вчерашней непогоды в Одесской области остаются обесточенными 7 населенных пунктов. Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

По информации энергетиков, в течение суток, с 28 на 29 марта, удалось возобновить электроснабжение в 153 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды.

«По состоянию на 11:00 без электроэнергии остаются еще 7 населенных пунктов (из них 2 – частично). Больше всего пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы», – отмечают в ДТЭК.

Ликвидируют последствия непогоды 78 аварийных бригад, а это 234 работника и 85 единиц техники.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 марта, на территории Одесской области будут сохраняться неблагоприятные погодные условия – сильные порывы ветра до 20 м/с.

Энергетики призывают жителей области не приближаться к оборванным линиям электропередачи.

Ранее сообщалось, что энергетики не успевают восстанавливать повреждения электросетей, вызванные сильным ветром.

Напомним, утром вторника, 28 марта, из-за непогоды была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы Одессы, из-за чего часть города осталась без света, а там, где он был, наблюдались скачки напряжения. Эту аварию удалось достаточно быстро устранить.

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