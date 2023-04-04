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Распространял детскую порнографию: жителя Одесской области задержали киевские полицейские

Распространял детскую порнографию: жителя Одесской области задержали киевские полицейские

В Киевской области полицейские задержали мужчину, распространявшего в соцсетях материалы порнографического содержания, в том числе детскую порнографию. Задержанным оказался житель Одесчины.

Как сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Киевской области, 38-летний житель Одесской области создавал непристойные изображения обнаженных частей тела, которые впоследствии распространялся в мессенджере. Кроме того, он загружал детские порнографические материалы, а затем посылал их собеседникам.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к правонарушениям.

По факту хранения и распространения изображений порнографического характера, умышленного получения доступа к детской порнографии с использованием информационно телекоммуникационных систем, хранения и распространения детской порнографии (ч. 1 ст. 301, ч.ч. 1,3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины) следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о задержании одесситки, вовлекавшей девушек в занятия проституцией.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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