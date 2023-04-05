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Одессит похитил свою бывшую и увез в багажнике

Одессит похитил свою бывшую и увез в багажнике

Житель Одессы, 39 лет от роду, приехал  в село Степовое поговорить с бывшей девушкой. Но разговор не задался. Психанув, мужчина силой засунул девушку в багажник и увез.

В полицию о похищении сообщила подруга пострадавшей. Но, к счастью, вскоре объявилась и она сама. 

Оказалось, что темпераментный ухажер довез девушку до границ Одессы и высадил на углу Паустовского и Семена Палия.

После этого она сама смогла позвонить в полиции и сообщить о происшедшем. 

Сейчас мужчину разыскивают правоохранители. Его подозревают в похищении человека.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как молодой мужчина пошел мириться с женой, которая хотела с ним развестись, но вместо этого несколько раз ударил ее ножом.

Еще мы рассказывали подробности преступления, совершенного одесситом, который на свое первое свидание зачем-то прихватил нож.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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