Одессит похитил свою бывшую и увез в багажнике

Житель Одессы, 39 лет от роду, приехал в село Степовое поговорить с бывшей девушкой. Но разговор не задался. Психанув, мужчина силой засунул девушку в багажник и увез.
В полицию о похищении сообщила подруга пострадавшей. Но, к счастью, вскоре объявилась и она сама.
Оказалось, что темпераментный ухажер довез девушку до границ Одессы и высадил на углу Паустовского и Семена Палия.
После этого она сама смогла позвонить в полиции и сообщить о происшедшем.
Сейчас мужчину разыскивают правоохранители. Его подозревают в похищении человека.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как молодой мужчина пошел мириться с женой, которая хотела с ним развестись, но вместо этого несколько раз ударил ее ножом.
Еще мы рассказывали подробности преступления, совершенного одесситом, который на свое первое свидание зачем-то прихватил нож.
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Фото иллюстративное