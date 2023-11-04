Погода в Одессе 5 ноября: будет штормить?

В одесской мэрии призывают горожан быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки, а также не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями.

Не следует забывать и о минной опасности в Черном море. Не посещайте пляжи, ведь в штормовую погоду вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать о находке по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 5 ноября

Синоптики обещают одесситам 5 ноября облачную погоду с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер южный 19-24 м/с, в первой половине ночи порывы, 25-27 м/с, днем юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем 17-19°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 5 ноября

По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, местами гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер южный, 19-24 м/с, в первой половине ночи порывы, 25-27 м/с, днем юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 17-22°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.