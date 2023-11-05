В Одессе «похозяйничал» штормовой ветер: каковы последствия (видео, фото)

О первых результатах непогоды сообщил накануне Телеграм-канал «Одесская жизнь»:

А по информации областного управления ГСЧС, сильный ветер нанес ущерб не только в Одессе, но и в области – на ликвидацию последствий непогоды спасателям пришлось выезжать 5 раз.

В Одессе сотрудникам ГСЧС пришлось убирать упавшие деревья на улицах Героев Крут и Академика Заболотного. Одно из деревьев упало на автомобиль.

Как пишет издание «Думская», несколько больших деревьев рухнули в центре и на Черемушках:

В Одесской области спасатели распилили и убрали с проезжей части деревья в населенных пунктах Окны, Большой Дальник и Надлиманское в Подольском и Одесском районах.

По информации местных Телеграм-каналов, от непогоды также сильно пострадал Подольск – город был частично обесточен. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Ранее в Одессе и области было объявлено штормовое предупреждение на 5 ноября. Синоптики прогнозировали ночью грозу и порывистый южный ветер, скорость которого может достигать 19-24 м/с.