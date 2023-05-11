В Украине создали онлайн-пособие для волонтеров

На этом сайте волонтер или человек, желающий помочь военным, получит экспертный ответ относительно необходимого оборудования, медикаментов, амуниции, тактической медицины, военной обуви и прочего.

Вся информация представлена в текстовом, фото-видео форматах на украинском и английском языках. На каждую рекомендованную позицию есть ссылка на магазин или поставщика как в Украине, так и за рубежом, ведь много помощи нам приходит именно из Европы и США. Также можно проверить цену товара напрямую от производителя, не переплачивая перекупщикам.

Информация собиралась опытными экспертами-волонтерами. Следовательно, каждый из девяти экспертов собирал информацию по тому направлению, в котором он разбирается лучше всего.

«Если коротко – это концентрированный опыт нашей волонтерской работы, умноженный на опыт военных», – резюмирует волонтер и координатор проекта Александр Бабич.

«У меня ощущение, что ситуация за последние полтора года не изменилась, – говорит Александр Бабич. – У нас снова на лето волна запросов на летнюю форму. Летняя форма в прошлом году уже изношена и использоваться не может. Но нормы поставки таковы, что война забирает это быстрее: форма портится, человек рвет что-то, при быстром перемещении с одной позиции на другую ребята бросают, все что их тяготит, чтобы просто выйти. Соответственно, через день бойцы будут звонить по телефону своим родным и просить новый спальник, каремат и т.п. А в армии система работает так, что если боец это уже получил один раз, то по нормам повторно он может получить эти вещи только через определенное время. Это все нужно учитывать».

Уже сейчас на сайте есть 140 статей, но как сказали участники проекта, информация и дальше будет дополняться, ведь появляются и новые технологии и новые производители качественных товаров.

Есть постоянные расходники. Например, дронов никогда не будет достаточно. Оптика: сколько бы ни было оптики и приборов ночного видения, все равно нужно еще. Медицина: аптечка тратится очень быстро на себя или на товарища – и тогда боец остается без аптечки.

Участники проекта уверены, что этот портал будет актуален к Победе.

Фото автора