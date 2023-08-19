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Несчастный случай на Одесчине: 4-летний ребенок обгорел у мангала

Несчастный случай на Одесчине: 4-летний ребенок обгорел у мангала

В селе Быкоза Белгород-Днестровского района Одесской области: из-за бытовой неосторожности взрослых множественный ожоги получил 4-летний мальчик.

Несчастный случай произошел вечером 18 августа. По информации районного управления ГСЧС, взрослые в присутствии ребенка разжигали мангал на территории частного дома. И пламя перекинулось на одежду мальчика – шорты и футболку. Мать ребенка на тот момент находилась рядом с ним.

Потушить пламя удалось, накрыв ребенка одеялом. При этом мальчик получил 30% ожогов тела ІІ и ІІІ степени. Его срочно доставили в реанимационное отделение Белгород-Днестровской больницы, а позже перевели в Одесский областной ожоговый центр.

Подразделения ГСЧС к ликвидации пожара не привлекались.

Вероятная причина несчастного случая – неосторожность во время разжигания мангала.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в Пересыпском районе Одессы на полях орошения загорелся камыш на площади в 1000 кв. м.

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Источник: Бессарабия INFORM, фото иллюстративное

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