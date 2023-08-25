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Одесская область: два брата в домашней “лаборатории” произвели наркотиков на 14 млн гривен

Одесская область: два брата в домашней “лаборатории” произвели наркотиков на 14 млн гривен

В Раздельнянском районе двое братьев организовали незаконный бизнес по изготовлению и сбыту психотропов. Для этого они оборудовали сарай во дворе матери.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Товар изготавливали на заказ и сбывали через телеграм-каналы. Злоумышленников задержали непосредственно во время изготовления психотропного вещества Аlfa-PVP.

Во время обысков у наркодилеров изъяли почти 7,5 кг наркотических веществ с содержанием кокаина, а также 320 л химических веществ общей стоимостью на «черном рынке» около 14 млн гривен.

Также изъяты мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы, оборудование для изготовления психотропного вещества — полимерные канистры и бочки с прозрачной жидкостью, лабораторные штативы, тестеры для кислотности воды, строительные миксеры, стеклянные колбы, воронки, респираторы, перчатки и холодильники.

Братьям сообщили о о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и взяли их под стражу. Им грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

В соучастии в незаконном бизнесе подозревают также несовершеннолетнего сына одного из мужчин. Он сейчас находится в СИЗО и может подыскивать администраторов телеграм-каналов для сбыта наркотиков.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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