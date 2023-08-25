Одеська область: два брати в домашній “лабораторії” виготовили наркотиків на 14 млн гривень

У Роздільнянському районі двоє братів організували незаконний бізнес із виготовлення та збуту психотропів. Для цього вони обладнали сарай у дворі матері.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Товар виготовляли на замовлення та збували через телеграм-канали. Зловмисників затримали безпосередньо під час виготовлення психотропної речовини Alfa-PVP.

Під час обшуків у наркодилерів вилучили майже 7,5 кг наркотичних речовин із вмістом кокаїну та 320 л хімічних речовин загальною вартістю на «чорному ринку» близько 14 млн гривень.

Також вилучено мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги, обладнання для виготовлення психотропної речовини – полімерні каністри та бочки з прозорою рідиною, лабораторні штативи, тестери для кислотності води, будівельні міксери, скляні колби, вирви, респіратори, рукавички та холодильники.

Братам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та взяли їх під варту. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

У співучасті у незаконному бізнесі підозрюють також неповнолітнього сина одного із чоловіків. Він зараз перебуває у СІЗО та може підшукувати адміністраторів телеграм-каналів для збуту наркотиків.

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