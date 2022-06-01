Одесская мехбригада отмечает сегодня день рождения

1 июня 1998 года была создана 28-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины. Сейчас она носит имя Рыцарей зимнего похода.
Об это сообщила пресс-служба бригады на своей странице facebook.
Сегодня мы отмечаем день создания воинской части.
1 июня 1998 года наша бригада начала свою историю.
Мы прошли большой боевой путь и он продолжается и поныне. Сегодня мы как всегда стоим на защите нашей страны, даем отпор оккупанту, потому что каждый рыцарь нашей бригады знает — рядом с ним настоящая семья.
Спасибо всем кто был и является частью этой большой семьи и вместе с нами идет на этом нелегком пути, и, безусловно, тем Героям, кто положил свою жизнь в большой борьбе и навечно останется в нашей памяти.
Мы обязательно победим!
С праздником!
Слава Украине!
— так написали защитники Украины о своем дне рождения.