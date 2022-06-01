Одесская мехбригада отмечает сегодня день рождения

Об это сообщила пресс-служба бригады на своей странице facebook.

Сегодня мы отмечаем день создания воинской части.

1 июня 1998 года наша бригада начала свою историю.

Мы прошли большой боевой путь и он продолжается и поныне. Сегодня мы как всегда стоим на защите нашей страны, даем отпор оккупанту, потому что каждый рыцарь нашей бригады знает — рядом с ним настоящая семья.

Спасибо всем кто был и является частью этой большой семьи и вместе с нами идет на этом нелегком пути, и, безусловно, тем Героям, кто положил свою жизнь в большой борьбе и навечно останется в нашей памяти.

Мы обязательно победим!

С праздником!

Слава Украине!