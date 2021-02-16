Одесский фестиваль клоунов «Комедиада» запланировали на лето

В этом году международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада» пройдет в Одессе не весной, как обычно, а летом.

Об этом рассказала сегодня, 16 февраля, директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

«Мы надеемся, что летом будет больше возможностей создавать оупен-эйр мероприятия», – отметила чиновница.

Точных дат проведения «Комедиады» пока не называют.

Кроме того, с 19 по 21 марта в департаменте планируют организовать международный литературный фестиваль «Музыка слова» с участием представителей 10-ти европейских городов. Он пройдет в онлайн и офлайн форматах.

Напомним, фестиваль клоунов и мимов «Комедиада» проводится в Одессе с 2011 года. В прошлом году его отменили из-за введенного карантина. А в 2019 году фестиваль «Комедиада» проходил с 27 марта по 1 апреля.

Фото Юлии Сущенко