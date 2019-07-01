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Новости Одессы и Одесской области

Воронцовская колоннада уже без лесов, но всё ещё в грудах строительного мусора

Воронцовская колоннада уже без лесов, но всё ещё в грудах строительного мусора

Неделю назад одесситы порадовались новости о том, что со знаменитой колоннады, наконец, сняли строительные леса. Колонны и фасад крыши уже радуют своей идеальной белизной, но любоваться полноценным пейзажем с отреставрированной достопримечательностью пока нет возможности — колоннада всё так же закрыта забором. Корреспондент «Одесской жизни» отправился выяснить, в какой стадии сейчас работы по восстановлению этого красивейшего уголка Одессы.

Несмотря на то, что реставрация самого бельведера завершена и с него убрали леса, рабочим предстоит ещё немало работы, чтобы “довести всё до ума”.

На данный момент строители обустраивают прилегающую территорию.

Похоже, что забор уберут не так скоро: на стройплощадке всё ещё много строительных материалов и мусора, а песка просто горы.

Следует отметить, что рабочие облагораживают не только участок за забором, но и напротив колоннады.

Тротуарной плиткой вымощена уже значительная часть территории — начиная от каменных львов и постепенно приближаясь к колоннаде. Работы идут даже в выходные дни.

Пока что из-за укладки плитки прохожим в этом месте приходится идти по пыльной дороге.

 

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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