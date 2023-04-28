Одесситы торговали фальшивыми сигаретами по всей стране: налоговая их прикрывала

Работники ГБР в месте с Государственной налоговой службы разоблачили действовавшую по всей Украине сеть по продаже нелегальных сигарет. “Крышу” преступному бизнесу предоставляли высокопоставленные налоговики.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Противоправную деятельность злоумышленники начали со второй половины 2022 года. Руководили схемой продажи нелегального табака организаторы из Одессы. Наиболее активно работала сеть в Одесской и Винницкой областях.

Только в Винницкой области функционировало 27 точек по продаже контрафакта с фальсифицированной пометкой «дьюти-фри». Сумма от реализации сигарет только в одной области составляла десятки миллионов гривен ежемесячно, а бюджеты разных уровней недополучили миллионные налоги.

Правоохранители провели около полусотни обысков в Винницкой и Одесской областях. Следственные действия велись в точках сбыта подакцизных товаров, в офисных помещениях организаторов, по месту жительства лиц, причастных к незаконной схеме, а также в Главном управлении Государственной налоговой службы в Винницкой области.



Было обнаружено и изъято свыше 100 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн, почти 1,5 млн грн наличными, документацию, свидетельствующую о проведении некачественных проверок табачных «точек», записи с «черной бухгалтерией», средства связи и носители информации.

Правоохранители изучают всю цепь функционирования противоправного бизнеса, устанавливают личности организаторов схемы и исполнителей на местах, проверяют происхождение подакцизных товаров.

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении «руководителю» продажи контрафакта в Винницкой области в незаконном приобретении, хранении, сбыте и транспортировке с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204). Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Кроме того, досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Налоговикам в нескольких областях может грозить до 6 лет лишения свободы.

Ранее «Одесская Жизнь» подробно рассказывала про торговлю контрафактными сигаретами на рынках нашего города и в других регионах страны в тематической колонке: «Контрафактные сигареты: надо просто перестать воровать».

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