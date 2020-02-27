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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы теперь могут проверять любую квитанцию

Одесситы теперь могут проверять любую квитанцию

Для удобства граждан и организаций был создан и запущен специальный сервис проверки квитанций — «Check».

«Украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения», – отметил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Он сообщил, что к программе уже подключены все основные государственные органы власти, где необходимо оплачивать квитанции:

  • Сервисные центры МВД (касается водительских удостоверений, справки о несудимости и т.п.).
  • Миграционная служба (касается паспортов, биометрических загранпаспортов и т.п.).
    ЗАГСы (касается всех услуг по рождению, браку и т.п.).
  • ЦНАПы (касается всех услуг миграционной службы и ЗАГСов).
  • Областные государственные администрации (касается лицензий, выписок и т. п.).

Министр добавил, что это, в частности, экономия и денег, «потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через местные банки с гигантскими комиссиями».

Сейчас к сервису «Check» подключены уже три банка, а в процессе подключения — еще 10 финансовых учреждений.

Фото: check.gov.ua

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