Нули в платежках: как одесситы заплатят за отопление в апреле?

В прошлом месяце одесситы получили странные платежки за отопление. В квитанциях за тепло к оплате стояли нули. Тогда в КП «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) объяснили — отсутствие оплаты отопления является результатом проблем в системе расчетов.

Сегодня в личных кабинетах абонентов «ТГО» сбои. Получат ли одесситы квитанции по теплоснабжению в этом месяце и как узнать сумму к оплате, пока систему восстанавливают, рассказала директор КП «ТГО» Анна Позднякова.

Когда придут квитанции?

По словам директора КП «ТГО» абоненты получат счета за февраль и март в этом месяце.

– Счета не выставлялись из-за вмешательства посторонних в работу информационной системы, которое сейчас расследуют правоохранительные органы. Наши программисты восстанавливают работоспособность системы, и уже в ближайшее время счета будут разосланы нашим абонентам, уточняет Анна Позднякова.

В связи с этим также нормально не работает личный кабинет на сайте компании. У некоторых абонентов обновились данные, у других нет, также есть абоненты, которые не смогли зайти в личный кабинет. Директор предприятия сообщает: «Сайт заработает сразу после того, как будет восстановлена работоспособность информационной системы предприятия».

Отметим, по информации наших читателей некоторые уже получили счета с ГЕРЦа за март и там все также к оплате за отопления стоят нули. Получается, что те кто оплачивает отопление по ГЕРЦу, увидят сумму к оплате за предыдущие месяцы уже в апреле, поскольку вряд ли предприятие будет повторно присылать платежки.

Как узнать сумму задолженности?

Вместе с тем Анна Позднякова пообещала, что штрафов и пеней за просрочку платежа в этот период начисляться не будет. Также в КП «ТГО» уточнили, что расчетные счета для оплаты за поставленную тепловую энергию, не менялись.

-Если раньше наши абоненты платили через ГЕРЦ, то все оплаты достигнут назначения. На сайте также помещена информация как именно и на какой расчетный счет производить оплаты, путаницы здесь никакой нет. Все платежи, которые производили абоненты будут зачислены, нет необходимости отдельно писать какие либо заявления по этому поводу, подытожила представитель компании.

Напомним, текущую сумму задолженности по лицевому счету можно всегда уточнить позвонив в абонотдел. В условиях карантина предприятие не принимает абонентов.

Полезные номера КП «ТГО»

Для уточнения вашего лицевого счета обращайтесь в колл-центр: (048) 705-61-00.

А также в абонотделы компании:

Киевский р-н: (048) 705-64-05;

Суворовский р-н: (048) 711-36-51;

Малиновский р-н: (048) 705-64-10;

Приморский р-н: (0482) 63-84-53.

Какие данные нужны при оплате?

Для осуществления платежей за тепловую энергию в отделениях коммерческих банков предоставьте кассиру следующую информацию:

получатель – КП «Теплоснабжение города Одессы»;

счет – № UA403288450000026037301416451 в АО «Ощадбанк»;

код – ЕГРПОУ 34674102;

МФО – 328845.

Для правильного зачисления сумм платежей, обязательно укажите адрес, Ф.И.О. и личный счет.

Фото: Слово і Діло

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.