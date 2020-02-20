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Новости Одессы и Одесской области

В одесском центре предоставления админуслуг перестали требовать бумажные квитанции

В одесском центре предоставления админуслуг перестали требовать бумажные квитанции

Центр предоставления админуслуг в Одессе присоединился к государственной экспериметальной программе, которая призвана упростить оплату услуг.

Об этом сообщает гордепартамент предоставления админуслуг.

Так, в учреждении, что на улице Косовской, 2д, внедряют обслуживание с помощью сервиса “Check”.

Благодаря ему, получая админуслуги, можно обойтись без бумажной волокиты.

Квитанцию теперь распечатывать не обязательно. Достаточно назвать администратору код проплаты, по которому проверят платеж через программу “Check”.

Пока к программе присоединилось только несколько городских финучреждений – “Приватбанк”, “Монобанк” и “А-банк”. В дальнейшем к программе собираются подключить еще десять банков.

Фото: bituk.media

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