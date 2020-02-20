В одесском центре предоставления админуслуг перестали требовать бумажные квитанции

Центр предоставления админуслуг в Одессе присоединился к государственной экспериметальной программе, которая призвана упростить оплату услуг.
Об этом сообщает гордепартамент предоставления админуслуг.
Так, в учреждении, что на улице Косовской, 2д, внедряют обслуживание с помощью сервиса “Check”.
Благодаря ему, получая админуслуги, можно обойтись без бумажной волокиты.
Квитанцию теперь распечатывать не обязательно. Достаточно назвать администратору код проплаты, по которому проверят платеж через программу “Check”.
Пока к программе присоединилось только несколько городских финучреждений – “Приватбанк”, “Монобанк” и “А-банк”. В дальнейшем к программе собираются подключить еще десять банков.
Фото: bituk.media
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