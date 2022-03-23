Одесса встретила самую крохотную за время войны беженку: девочке всего десять дней (фото)

Оливии всего десять дней. Она родилась в Николаеве – под звук обстрелов и вой сирен. Крошечное дитя войны вместе со своей мамой сегодня прибыла в Одессу.

Эту историю рассказал «Одесской жизни» глава общественной организации «Україна – це я!» Александр Чернега.

Напомним, эта одесская организация сейчас стала волонтерским центром. Здесь встречают беженцев, прибывших в Одессу, оказывают эвакуированным необходимую помощь, а потом отправляют в Румынию.

– И сегодня у нас был самые обычные в эти военные дни хлопоты. Прибыли новые беженцы. Работа уже отлажена: все эвакуированные получают все необходимое: продукты, медикаменты, им оказывают и психологическую помощь. А сегодня из Николаева в Одессу прибыла и десятидневная Оливия – самый маленький наш беженец за все время войны. Мы назвали ее «маленьким чудом». Еще бы, само ее имя – Оливия – означает «несущая мир». И вот ведь как бывает – и маму ее зовут Оливией, и бабушка носит это же имя, – рассказывает Александр Чернега.

Оливия со своей мамой приехала в Одессу прямо из Николаевского роддома. Одесский автобус волонтеров, который, как мы рассказывали, прозвали «солнышком», уже отправился с крошечной Оливией и другими беженцами в Румынию.

Счастья тебе, кроха, несущая мир!..

Фото Александра Чернеги