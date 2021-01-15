В Одессе приемщик ёлок обматерил маленьких сладкоежек

В Одессе произошел неприятный инцидент в пункте приема ёлок на улице Княжеской, 5: приемщик обложил матом детей 10-11 лет. Ребята хотели получить сладости за заботу о родном городе.

Об этом сообщает Телеграм-канал «УСИ», ссылаясь на информацию из соцсетей.

«Притянули четверо друзей три ёлки. Настроение приподнятое в предвкушении сладостей. И? Обложили их там матом за то, что ёлки якобы не их. Они, видите ли, в снегу (а какие они могут быть, если их тянули по снегу?). Угрожали, что если придут еще раз, то получат «п…лей», – рассказала мама двоих участников событий.

Помимо этого, приемщик сфотографировал детей без их согласия, а после выдал им за три ёлки две маленькие конфеты «Джек», тогда как в прошлом году выдавали шоколадки «Рошен», и «с матами выгнал».

В ЖКС «Порто-Франковский» произошедшее не комментировали.

Как сообщала «Одесская жизнь», 2 января в Одессе стартовала акция по сбору новогодних деревьев: отслужившие свое ёлки можно принесли в специальные пункты и обменять на сладости.