Одесситы смогут бесплатно проверить свои родинки: когда и где

Как сообщили в пресс-службе городского совета, эта акция проводится ко Всемирному дню меланомы при поддержке Департамента здравоохранения мэрии Одессы и Одесского городского центра здоровья.

В рамках мероприятия все желающие могут бесплатно пройти профилактический осмотр кожи, проверить родинки и получить консультацию врачей-дерматологов и семейных врачей.

Для Одессы как южного курортного города с большим количеством солнечных дней и высоким уровнем ультрафиолетового облучения летом вопрос профилактики меланомы и других онкопатологий кожи особенно актуален. Перед началом летнего сезона врачи рекомендуют осмотреть родинки, особенно если они изменили цвет, размер, появились новые образования.

Чтобы пройти бесплатный профилактический осмотр кожи, необходимо обратиться к своему семейному врачу в рабочее время Центров первичной медико-санитарной помощи или к врачам-дерматологам по таким адресам:

КНП «Консультативно-диагностический центр №6», ул. Маршала Говорова, 26а, 4-й этаж, каб. №403, с 8:00 до 13:00. КНП «Консультативно-диагностический центр №20», ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №330 – с 14:00 до 17:00; 4-й этаж, каб. № 446 – с 8:00 до 19:00; 6-й этаж, каб. № 688 – с 8:00 до 13:00. «Консультативно-диагностический центр №29», ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, каб. № 10 – с 8:00 до 12:30 и с 12:30 до 17:00; каб. №11 – с 9:00 до 15:00; каб. №16 – с 12:00 до 17:00. Консультативно-диагностический центр при КНП «Городская клиническая больница №1», ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кожно-венерологическое отделение, каб. № 126 – с 8:00 до 13:00 и с 14.00 до 17:00; каб. №132 – с 9:00 до 12:00. Консультативно-диагностический центр при КНП «Городская клиническая больница №10», ул. Маршала Малиновского, 61а, 2-й этаж, каб. №6, с 11:30 до 18:00. Консультативно-диагностический центр при КНП «Городская клиническая больница №5», ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, каб. №3, с 10:00 до 13:00. Консультативно-диагностический центр при КНП «Городская клиническая больница №11», ул. Академика Воробьева, 5, 3-й этаж, каб. №42, с 9:00 до 12:00. КНП «Детский консультативно диагностический центр им. акад. Б.Я. Резника», ул. Дворянская, 10, 1-й этаж, каб. №6, с 9:30 до 17:00.

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