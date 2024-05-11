Одесити зможуть безкоштовно перевірити свої родимки: коли та де

Як повідомили у прес-службі міської ради, ця акція проводиться до Всесвітнього дня меланоми за підтримки Департаменту охорони здоров’я мерії Одеси та Одеського міського центру здоров’я.

У рамках заходу всі бажаючі можуть безкоштовно пройти профілактичний огляд шкіри, перевірити родимки та отримати консультацію лікарів-дерматологів та сімейних лікарів.

Для Одеси як південного курортного міста з великою кількістю сонячних днів та високим рівнем ультрафіолетового опромінення влітку питання профілактики меланоми та інших онкопатологій шкіри є особливо актуальним. Перед початком літнього сезону лікарі рекомендують оглянути родимки, якщо вони змінили колір, розмір, з’явилися нові утворення.

Щоб пройти безкоштовний профілактичний огляд шкіри, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря у робочий час Центрів первинної медико-санітарної допомоги або до лікарів-дерматологів за такими адресами:

КНП «Консультативно-діагностичний центр №6», вул. Маршала Говорова, 26а, 4 поверх, каб. №403, з 8:00 до 13:00. КНП «Консультативно-діагностичний центр №20», вул. Левітана, 62, 3-й поверх, каб. №330 – з 14:00 до 17:00; 4-й поверх, каб. № 446 – з 8:00 до 19:00; 6-й поверх, каб. №688 – з 8:00 до 13:00. «Консультативно-діагностичний центр №29», вул. Академіка Заболотного, 13а, 1 поверх, каб. № 10 – з 8:00 до 12:30 та з 12:30 до 17:00; каб. №11 – з 9:00 до 15:00; каб. №16 – з 12:00 до 17:00. Консультативно-діагностичний центр при КНП «Міська клінічна лікарня №1», вул. Болгарська, 38, 1-й поверх, шкірно-венерологічне відділення, каб. № 126 – з 8:00 до 13:00 та з 14.00 до 17:00; каб. №132 – з 9:00 до 12:00. Консультативно-діагностичний центр при КНП «Міська клінічна лікарня №10», вул. Маршала Малиновського, 61а, 2-й поверх, каб. №6, з 11:30 до 18:00. Консультативно-діагностичний центр при КНП «Міська клінічна лікарня №5», вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, каб. №3, з 10:00 до 13:00. Консультативно-діагностичний центр при КНП «Міська клінічна лікарня №11», вул. Академіка Воробйова, 5, 3-й поверх, каб. №42, з 9:00 до 12:00. КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. акад. Б.Я. Резника», вул. Дворянська, 10, 1-й поверх, каб. №6, з 9:30 до 17:00.

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