Одесситы сдали полиции любителя гимна СССР

В Одессе полиция разбирается в ситуации с одесситом, который слушал гимн СССР в общественном месте.

Как пишет издание «Думская», о мужчине, с телефона которого разносилось запрещенное произведение, сообщили на линию 102 бдительные горожане.

По сообщению местных Телеграм-каналов, инцидент имел место на проспекте Небесной Сотни.

По данному факту уже начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Полицейским предстоит найти свидетелей и изучить видео с камер наблюдения.

А 58-летнему нарушителю грозит до пяти лет за решеткой с конфискацией имущества или без таковой.

В полиции ситуацию пока не комментировали.

Еще новости Одессы по теме: