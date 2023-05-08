Жительницу Одесской области будут судить за прославление оккупантов в соцсетях

57-летняя жительница Мологовской территориальной громады Белгород-Днестровского района активно распространяла пророссийский контент в запрещенной в Украине социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Разоблачили правонарушительницу сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями районного отдела полиции. Правоохранители установили: в своих сообщениях женщина публично признавала вооруженную агрессию российской федерации против Украины правомерной, прославляла и восхваляла военных государства-оккупанта.

В качестве вещественного доказательства из дома фигурантки во время обыскаправоохранители изъяли мобильный телефон, с помощью которого она распространяла данную информацию.

За такую деятельность женщине согласно со ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины «светит» ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с возможной конфискацией имущества.

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