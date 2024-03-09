За какие коммунальные услуги можно не платить?

Об этом сообщает Госпотребслужба.

Согласно новому Порядку перерасчета от 6 февраля 2024 года, потребитель имеет право на компенсацию в следующих случаях:

перерывы в предоставлении услуг по отоплению, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и канализации;

предоставление услуги позже установленного срока или досрочное окончание отопительного периода;

температура в помещениях потребителя ниже нормативной в помещениях жилого дома;

несоответствие состава и качества горячей и холодной воды требованиям санитарных норм и правил к питьевой воде;

несоответствие температуры и давления для горячей воды;

наличие препятствий в приеме сточных вод (при условии исправности сетей потребителя);

несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами согласно договору, несоблюдение графика вывоза бытовых отходов.

Исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно осуществить перерасчет, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, определенных законодательством или договором. Уплаченные поставщиком штрафы пойдут в счет погашения долгов или уменьшат будущие платежки для тех, кто не имеет задолженности.

Если исполнитель не сделает перерасчет, потребители могут самостоятельно обратиться к исполнителю с актом-претензией.

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