За какие коммунальные услуги можно не платить?

Потребителям, которые получали коммунальные услуги не в полном объеме, несоответствующего качества или не получали их вообще, пересчитают платежки.
Об этом сообщает Госпотребслужба.
Согласно новому Порядку перерасчета от 6 февраля 2024 года, потребитель имеет право на компенсацию в следующих случаях:
- перерывы в предоставлении услуг по отоплению, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и канализации;
- предоставление услуги позже установленного срока или досрочное окончание отопительного периода;
- температура в помещениях потребителя ниже нормативной в помещениях жилого дома;
- несоответствие состава и качества горячей и холодной воды требованиям санитарных норм и правил к питьевой воде;
- несоответствие температуры и давления для горячей воды;
- наличие препятствий в приеме сточных вод (при условии исправности сетей потребителя);
- несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами согласно договору, несоблюдение графика вывоза бытовых отходов.
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Исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно осуществить перерасчет, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, определенных законодательством или договором. Уплаченные поставщиком штрафы пойдут в счет погашения долгов или уменьшат будущие платежки для тех, кто не имеет задолженности.
Если исполнитель не сделает перерасчет, потребители могут самостоятельно обратиться к исполнителю с актом-претензией.
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