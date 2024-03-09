Новости Одессы и Одесской области

За какие коммунальные услуги можно не платить?

За какие коммунальные услуги можно не платить?

Потребителям, которые получали коммунальные услуги не в полном объеме, несоответствующего качества или не получали их вообще, пересчитают платежки.

Об этом сообщает Госпотребслужба.

Согласно новому Порядку перерасчета от 6 февраля 2024 года, потребитель имеет право на компенсацию в следующих случаях:

  • перерывы в предоставлении услуг по отоплению, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и канализации;
  • предоставление услуги позже установленного срока или досрочное окончание отопительного периода;
  • температура в помещениях потребителя ниже нормативной в помещениях жилого дома;
  • несоответствие состава и качества горячей и холодной воды требованиям санитарных норм и правил к питьевой воде;
  • несоответствие температуры и давления для горячей воды;
  • наличие препятствий в приеме сточных вод (при условии исправности сетей потребителя);
  • несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами согласно договору, несоблюдение графика вывоза бытовых отходов.

Читайте также: Куда подавать заявление на льготы по коммуналке?

Исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно осуществить перерасчет, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, определенных законодательством или договором. Уплаченные поставщиком штрафы пойдут в счет погашения долгов или уменьшат будущие платежки для тех, кто не имеет задолженности.

Если исполнитель не сделает перерасчет, потребители могут самостоятельно обратиться к исполнителю с актом-претензией.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит подключение света, если его отключили за долги.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua