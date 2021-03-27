В порту под Одессой служебный пес нарушил планы контрабандиста янтаря (видео)

Сегодня утром, 27 марта, в порту города Черноморска под Одессой таможенники пресекли попытку вывоза в Турцию крупной партии янтаря.

Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, гражданин Турции пытался скрыть от таможенного контроля 17 пакетов с обработанным янтарем и готовыми украшениями из «солнечного камня». Он спрятал контрабандный груз общим весом 15 кг под обшивку в кабине своего грузовика перед загрузкой на паром, следовавший из Черноморска в Турцию. Между тем, в Госпогранслужбе Украины сообщают об изъятии 9,2 кг янтаря.

Также таможенники рассказали, что осуществить свои преступные планы контрабандисту помешал служебный пес – специально натренированный ягдтерьер по кличке Бакс.

В итоге янтарь конфисковали по протоколу о нарушении таможенных правил. Его стоимость определит товароведческая экспертиза, а дальнейшую судьбу контрабандиста решит суд.

Фото: Facebook-страница Государственной таможенной службы Украины, видео – Госпогранслужба Украины