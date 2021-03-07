Украшение с сотней бриллиантов в отправили из Великобритании в Одессу под видом бижутерии (фото)

В Киеве таможенники нашди в почтовом отправлении дорогой крест с драгоценныыми камнями, который отправили из графства Кент (Великобритания) в Одессу под видом бывшей в употреблении бижутерии.

В почтовом отправлении была заявлена стоимость изделия (бренд «Theo Fennell») в размере 57 фунтов стерлингов.

Однако после проверки оказалось, что издалие содержит 100 брилиантов и 186 рубинов и стоит около 4200 тыс. фунтов стерлингов.

Об этом сообщили в Гостаможслужбе Украины.

Кстати, бреновая упаковка от креста шла в Одессу по тому же адресу в отдельной посылке.

Напомним, в Черноморске поймали нелегалов из Сирии.