Украшение с сотней бриллиантов в отправили из Великобритании в Одессу под видом бижутерии (фото)

В Киеве таможенники нашди в почтовом отправлении дорогой крест с драгоценныыми камнями, который отправили из графства Кент (Великобритания) в Одессу под видом бывшей в употреблении бижутерии.
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В почтовом отправлении была заявлена стоимость изделия (бренд «Theo Fennell») в размере 57 фунтов стерлингов.
Однако после проверки оказалось, что издалие содержит 100 брилиантов и 186 рубинов и стоит около 4200 тыс. фунтов стерлингов.
Об этом сообщили в Гостаможслужбе Украины.
Кстати, бреновая упаковка от креста шла в Одессу по тому же адресу в отдельной посылке.
Напомним, в Черноморске поймали нелегалов из Сирии.