Одесситам вернули украденные гаджеты и деньги с банковской карточки

В Одессе разоблачили трех мужчин, который позарились на чужое имущество. Предметом посягательств стали мобильные телефоны, документы и деньги.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Одним из правонарушителей оказался ранее судимый за наркопреступления 27-летний горожанин. Он случайно встретился на улице Мечникова со знакомым, а во время разговора взял у него телефон, чтобы помочь настроить приложения. Когда же владелец мобильника отвлекся и отвернулся, злоумышленник тихо скрылся вместе с его гаджетом. Телефон стоимостью 1500 гривен мужчина думал сдать в ломбард, но не успел: полицейские разоблачили правонарушителя в тот же день и изъяли у него похищенное.

А 38-летний одессит, проходя по улице Садовой, увидел на лавочке дедушку, а рядом с ним мобильный телефон. Злоумышленник незаметно украл смартфон стоимостью 5500 гривен. Полицейские через несколько часов установили личность правонарушителя, а похищенное — вернули владельцу.

Еще один 42-летний одессит нашел на улице банковскую карточку, которую владелец в тот день потерял. Вместо того чтобы отнести ее банк, злоумышленник пошел тратить средства в разных магазинах Приморского района. Правоохранители установили, что правонарушитель с помощью бесконтактной оплаты потратил более 6 тысяч гривен, а карточку выбросил. В ходе следствия он возместил потерпевшему нанесенный ущерб.

Правонарушителям сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит лишение свободы.

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