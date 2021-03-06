Одесситов зовут на внеочередную вакцинацию от коронавируса – как записаться?

Одесский областной центр общественного здоровья формирует резервные списки жителей Одессы и Одесской области, желающих сделать внеплановую прививку от коронавируса остаточными дозами вакцины.
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Соответствующее обращение опубликовано на странице центра в Facebook.
Как сообщается, вакцинировать всех желающих решено во исполнение приказа Минздрава Украины «О внесении изменений в дорожную карту по внедрению вакцины от COVID-19». Напомним, такое решение было принято с целью рационального использования избыточных доз вакцин.
В облздраве приглашают на вакцинацию как лидеров мнений, общественных деятелей, культуры и спорта, лидеров религиозных сообществ (с тем, чтобы их личный пример поспособствовал повысить уровень доверия к вакцинации в обществе), так и обычных граждан, желающих сделать прививку как можно скорее.
Зарегистрироваться на вакцинацию можно здесь.
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📑💉 У зв’язку з затвердженням Наказу МОЗ від 01.03.2021 № 369 “Про внесення змін до Дорожньої…
Опубликовано Одеський обласний центр громадського здоров’я Понедельник, 1 марта 2021 г.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях разрешено делать прививку от коронавируса тем, кто не включен в приоритетный список вакцинации.
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