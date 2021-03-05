Вакцинация от COVID-19: кому и когда можно привиться без очереди

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях разрешено делать прививку от коронавируса COVID-19 тем, кто не включен в приоритетный список вакцинации.

Как сообщил Ляшко в ходе сегодняшнего брифинга, в приоритетную группу вакцинации, прежде всего, входят медики, работающие с «коронавирусными» пациентами. А решение о возможности провакцинироваться без очереди было принято для рационального использования избыточных доз вакцин.

В каждом флаконе препарата Covishield содержится 10 доз вакцины. После его вскрытия все его содержимое должно быть использовано в течение шести часов. Повторное охлаждение или использование вакцины строго запрещено – такой препарат подлежит утилизации.

«Именно для того, чтобы дозы, которые могут остаться, не пропали, внесены изменения в дорожную карту вакцинации», – пояснил главный санврач.

По его словам, еще на днях в Украине остатки доз вакцин просто выбрасывали. А теперь для рационального использования препарата разрешается вакцинировать публичных и известных людей.

Людей из неприоритетного списка можно прививать Covishield в следующих случаях:

когда есть отказ от вакцинации лиц, записанных на прививку, и ради них был открыт десятидозный флакон;

когда количество людей, которых вакцинируют в день работы мобильной бригады, не кратно десяти, и осталось несколько доз препарата;

когда человек пришел на вакцинацию, но у него были обнаружены противопоказания к прививке Covishield. В таких случаях можно пригласить для вакцинации другого человека.

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Фото: Facebook-страница India-in-Ukraine