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Вакцинироваться можно не всем: кому не положена индийская прививка от коронавируса

Вакцинироваться можно не всем: кому не положена индийская прививка от коронавируса

Вакцинироваться можно не всем: кому не положена индийская прививка от коронавируса 

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По словам Ляшко, противопоказанием для вакцинации являются сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, – в частности, лихорадка. Если же у человека простуда, и температура невысокая, прививку вакциной Covishield делать можно. В этом случае вакцинироваться нужно после консультации с врачом.

Также перед вакцинацией требуется дополнительная консультация врача людям с ослабленным иммунитетом. Именно доктор должен принять решение о целесообразности и безопасности проведения прививки против COVID-19.

Нельзя прививать Covishield и людям, у которых нарушена свертываемость крови, или может быть аллергическая реакция на вещества, содержащиеся в вакцине.

Кроме того, рассказал Ляшко, Министерство здравоохранения совместно с Красным крестом занимаются вопросами вакцинации одиноких людей в возрасте старше шестидесяти лет, относящихся к социально незащищенным слоям населения.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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