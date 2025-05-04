украинский язык
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Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Старт нового курса состоится 5 мая. Его продолжительность – 28 дней.

Амбасадоркой 37-й волны курса движения «Єдині» стала парамедикиня Анастасия Муцей.

Слушателям предлагается:

  • курс поддержки в переходе на украинский язык;
  • грамматический курс украинского языка.
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Всех желающих присоединиться к обучению ждут:

  • украинская грамматика, лексика, правописание и пунктуация;
  • тщательно разработанные программные материалы, общение и знакомства с новыми людьми, краткие задания ежедневно;
  • чат поддержки с профессиональными модераторами, разговорные клубы вживую и онлайн с интересными темами и играми;
  • финальное тестирование и получение сертификата по вашему желанию.

Регистрация и подробная информация о курсе по ссылке: https://yedyni.org/

Организаторы подчеркивают: участие бесплатное. Присоединиться может любой желающий из любой точки мира.

Данный проект реализуется при поддержке Уполномоченного по защите украинского языка.

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