Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Старт нового курса состоится 5 мая. Его продолжительность – 28 дней.
Амбасадоркой 37-й волны курса движения «Єдині» стала парамедикиня Анастасия Муцей.
Слушателям предлагается:
- курс поддержки в переходе на украинский язык;
- грамматический курс украинского языка.
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Всех желающих присоединиться к обучению ждут:
- украинская грамматика, лексика, правописание и пунктуация;
- тщательно разработанные программные материалы, общение и знакомства с новыми людьми, краткие задания ежедневно;
- чат поддержки с профессиональными модераторами, разговорные клубы вживую и онлайн с интересными темами и играми;
- финальное тестирование и получение сертификата по вашему желанию.
Регистрация и подробная информация о курсе по ссылке: https://yedyni.org/
Организаторы подчеркивают: участие бесплатное. Присоединиться может любой желающий из любой точки мира.
Данный проект реализуется при поддержке Уполномоченного по защите украинского языка.
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