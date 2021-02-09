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Одесситов ждут погодные «качели» – что прогнозируют синоптики?

Одесситов ждут погодные «качели» – что прогнозируют синоптики?

На этой неделе в Одессе синоптики прогнозируют так называемые погодные «качели».
И если сейчас непогода отступила, то уже к концу недели на смену теплым дням снова придут снежные и морозные.

Об этом информирует погодный сервис Sinoptik.

Так, в среду и в четверг в Одессе и области ожидается плюсовая температура как днем, так и ночью – +2+9°С 10 февраля и +3+8°С 11 февраля.

Однако уже в пятницу, 12 февраля, погода снова может испортиться: ночная температура опустится до 10°С мороза, а днем ожидается до 2°С ниже нуля. Ночью возможен сильный снег. Минусовая температура сохранится до конца недели.

Погода в Одессе. синоптик

Аналогичный прогноз представляет и погодный сайт Gismeteo:

Погода в Одессе, гисметео

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе расцвели подснежники.

А накануне Одессу сковал сильный гололед.

Еще по теме: Выше многолетних значений: какой будет погода в Украине в феврале.

Фото Марии Котовой

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