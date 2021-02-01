Выше многолетних значений: какой будет погода в Украине в феврале

В феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.
Об этом сказано в прогнозе на сайте Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.
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