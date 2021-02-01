Выше многолетних значений: какой будет погода в Украине в феврале

Многие из нас часто задаются вопросом, почему мы так болезненно переносим смены погоды. Но человек – часть природы, и работа нашего организма напрямую зависит от того, что творится в окружающей среде. Что такое метеочувствительность и как с этим быть, давайте разберемся.

ПОДРОБНЕЕ