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Одесситов с инвалидностью доставят в поликлинику на спецстранспорте: как вызвать?

Одесситов с инвалидностью доставят в поликлинику на спецстранспорте: как вызвать?

Департамент здравоохранения Одесского горсовета организовал специальный автотранспорт, оснащенный для транспортировки лиц с инвалидностью или заболеваниями опорно-двигательного аппарата к учреждениям охраны здоровья, социальных, реабилитационный и административных организаций Одессы.

Об этом сообщил Евгений Малышев на своей странице в Facebook.

Ивестно, что лиц с инвалидностью во время транспортировки будет сопровождать медработник. Доставка осуществляется БЕСПЛАТНО.

Вызов спецтранспорта осуществляется по телефонам: 15-50, 0 (800) 50-15-50.

Служба работает: с 8:00 до 20:00 (по будням); с 9:00 до 15:00 (по субботам).

Фото: Евгений Малышев, Facebook

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