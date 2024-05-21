Одесситы могут помочь в сборе средств на РЭБ для бойцов, сбивающих ракеты и «шахеды»

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Родиевский рассказал, что он и его боевые побратимы – относительно молодое подразделение, состоящее из добровольцев территориальных громад, но благодаря высокой мотивации мобильные огневые группы за несколько месяцев успели показать действительно высокую эффективность, сбив из пулеметов две вражеские крылатые ракеты и около десятка «шахедов» (на верхнем фото – бойцы бригады после награждения).

«То есть можете быть уверены – каждая копейка будет отработана на все 100%.

Мы прикрываем вас. Помогите защититься и нам»,

– просит военный.

Реквизиты БФ, который проводит сбор

Сверхважный и срочный Большой сбор на системы РЭБ согласно запросу ВЧ А7042 для успешного выполнения боевых задач по защите государственной целостности и независимости нашего государства.

Цель: 1 020 000 ₴

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Номер карты банки: 5375 4112 1803 5827

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Номер карты конверта: 5168752101652108.

Ранее мы рассказывали, что такое РЭБ, и насколько они эффективны на фронте.