Новости Одессы и Одесской области

Одесситы могут помочь в сборе средств на РЭБ для бойцов, сбивающих ракеты и «шахеды»

Одесситы могут помочь в сборе средств на РЭБ для бойцов, сбивающих ракеты и «шахеды»

Наш коллега и военнослужащий Борис Родиевский объявил о начале Большого сбора на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для бойцов зенитно-пулеметной батареи, которая сейчас выдвигается в зону боевых действий и очень нуждается в этих средствах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Родиевский рассказал, что он и его боевые побратимы – относительно молодое подразделение, состоящее из добровольцев территориальных громад, но благодаря высокой мотивации мобильные огневые группы за несколько месяцев успели показать действительно высокую эффективность, сбив из пулеметов две вражеские крылатые ракеты и около десятка «шахедов» (на верхнем фото – бойцы бригады после награждения).

«То есть можете быть уверены – каждая копейка будет отработана на все 100%.
Мы прикрываем вас. Помогите защититься и нам»,

– просит военный.

Реквизиты БФ, который проводит сбор

Сверхважный и срочный Большой сбор на системы РЭБ согласно запросу ВЧ А7042 для успешного выполнения боевых задач по защите государственной целостности и независимости нашего государства.

  • Цель: 1 020 000 ₴
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  • Номер карты конверта: 5168752101652108.

Ранее мы рассказывали, что такое РЭБ, и насколько они эффективны на фронте.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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