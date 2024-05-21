Одесити можуть допомогти у зборі коштів на РЕБ для бійців, які збивають ракети та «шахеди»

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Родієвський розповів, що він та його бойові побратими – відносно молодий підрозділ, що складається з добровольців територіальних громад, але завдяки високій мотивації мобільні вогневі групи за кілька місяців встигли показати справді високу ефективність, збивши з кулеметів дві ворожі крилаті ракети та близько десятка «шахедів» (на верхньому фото – бійці бригади після нагородження).

«Тобто можете бути певні – кожна копійка буде відпрацьована на всі 100%.

Ми прикриваємо вас. Допоможіть захиститись і нам»,

– просить військовий.

Реквізити БФ, що проводить збір

Надважливий та терміновий Великий збір на системи РЕБ згідно з запитом ВЧ А7042 для успішного виконання бойових завдань щодо захисту державної цілісності та незалежності нашої держави.

Мета: 1 020 000 ₴

Посилання на банку

Номер картки банки: 5375 4112 1803 5827

Поповнити конверт через Приват24 можна тут

Номер картки конверта: 5168752101652108.

Раніше ми розповідали, що таке РЕБ, і наскільки вони ефективні на фронті.