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Одесити можуть допомогти у зборі коштів на РЕБ для бійців, які збивають ракети та «шахеди»

Одесити можуть допомогти у зборі коштів на РЕБ для бійців, які збивають ракети та «шахеди»

Наш колега та військовослужбовець Борис Родієвський оголосив про початок Великого збору на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для бійців зенітно-кулеметної батареї, яка зараз висувається в зону бойових дій і дуже потребує цих засобів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Родієвський розповів, що він та його бойові побратими – відносно молодий підрозділ, що складається з добровольців територіальних громад, але завдяки високій мотивації мобільні вогневі групи за кілька місяців встигли показати справді високу ефективність, збивши з кулеметів дві ворожі крилаті ракети та близько десятка «шахедів» (на верхньому фото – бійці бригади після нагородження).

«Тобто можете бути певні – кожна копійка буде відпрацьована на всі 100%.
Ми прикриваємо вас. Допоможіть захиститись і нам»,

– просить військовий.

Реквізити БФ, що проводить збір

Надважливий та терміновий Великий збір на системи РЕБ згідно з запитом ВЧ А7042 для успішного виконання бойових завдань щодо захисту державної цілісності та незалежності нашої держави.

  • Мета: 1 020 000 ₴
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Раніше ми розповідали, що таке РЕБ, і наскільки вони ефективні на фронті.

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