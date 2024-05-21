Война, день 818-й: ночью Одесскую область массово атаковали «шахеды»

Ночная атака 21 мая

Ночью 21 мая 2024 года противник атаковал 29 БПЛА.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, силы ПВО ночью уничтожили 28 «шахедов» в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.

В Харькове в результате ночных обстрелов пострадали 5 человек. На четырех локациях падения обломков сбитых «шахедов» вспыхнули пожары, повреждены жилые дома, дворовые застройки и транспортные средства.

В Силах обороны Юга уточнили, что напряженная боевая работа защитников неба продолжалась около 5 часов.

В Одесской области удалось результативно отработать по 14 «шахедам», также сбит разведывательный беспилотник «Орлан – 10».

Ситуация на фронте на утро 21 мая

С начала суток произошло 95 боевых столкновений, противник нанес пять ракетных (с применением шести ракет), 39 авиационных ударов (сбросил 40 КАБов) и 309 ударов дронами-камикадзе, также совершил 2910 обстрелов позиций наших войск с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти в два раза. Сегодня враг совершил пять попыток прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцов и Волчанска.

«Бои еще продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируется. Наши воины в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются мероприятия по усилению устойчивости обороны», — сообщили в Генштабе.

Силами ракетных войск и артиллерии поражены пункт управления, средство ПВО, артиллерийская система, состав боеприпасов и три других важных объекта врага.

Потери врага на утро 21 мая

Украинские военнослужащие за сутки уничтожили: