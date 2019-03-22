﻿ Одесситов призывают озеленять город: саженцы обещают выдавать бесплатно - Одесская Жизнь

В Одессе стартовал проект по озеленению города, в рамках которого общественники готовы обеспечить бесплатную выдачу посадочного материала.

Как сообщили представители общественной организации «Зеленый лист», саженцы будут выдаваться активным горожанам, готовым не только посадить дерево, но и обеспечить уход за ним. Местами озеленения могут быть небольшие участки, пригодные под создание сквериков, участки вдоль тротуаров, рискующие превратиться в парковочные места, а также территории возе школ и другие общедоступные места.

По словам представителя организации Светланы Подпалой, “Зеленый лист” обещает сотрудничество с инициативными группами жителей — помогут им не только с получением саженцев, но и готовы провести мастер-классы для взрослых и детей.

Отметим, что украсить город и помочь ему легче дышать можно уже завтра. Другие общественники — БФ «Доброе дело» — организуют высадку второй аллеи сирени на 411-й батарее. Все желающие могут присоединиться к акции, купив саженец или оказав помощь в посадке этих красивых кустов. Сбор участников акции — завтра в 10:00.

Как сообщала «Одесская жизнь», первая аллея сирени была высажена 8 марта в парке Шевченко. А в прошлую субботу при поддержке “Зеленого листа” были высажены деревья на поселке Таирова.

Фото: Артём Виноградов.