﻿ Одесситов призывают озеленять город: саженцы обещают выдавать бесплатно - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Одесситов призывают озеленять город: саженцы обещают выдавать бесплатно

Одесситов призывают озеленять город: саженцы обещают выдавать бесплатно

В Одессе стартовал проект по озеленению города, в рамках которого общественники готовы обеспечить бесплатную выдачу посадочного материала.

Как сообщили представители общественной организации «Зеленый лист», саженцы будут выдаваться активным горожанам, готовым не только посадить дерево, но и обеспечить уход за ним. Местами озеленения могут быть небольшие участки, пригодные под создание сквериков, участки вдоль тротуаров, рискующие превратиться в парковочные места, а также территории возе школ и другие общедоступные места.

По словам представителя организации Светланы Подпалой, “Зеленый лист” обещает сотрудничество с инициативными группами жителей — помогут им не только с получением саженцев, но и готовы провести мастер-классы для взрослых и детей.

Отметим, что украсить город и помочь ему легче дышать можно уже завтра. Другие общественники — БФ «Доброе дело» — организуют высадку второй аллеи сирени на 411-й батарее. Все желающие могут присоединиться к акции, купив саженец или оказав помощь в посадке этих красивых кустов. Сбор участников акции — завтра в 10:00.

Как сообщала «Одесская жизнь», первая аллея сирени была высажена 8 марта в парке Шевченко. А в прошлую субботу при поддержке “Зеленого листа” были высажены деревья на поселке Таирова.

Фото: Артём Виноградов.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • Полтысячи молодых деревьев высадят осенью на улицах и в парках Одессы

    Пятьсот саженцев акации, липы, рябины, ясеня и двух разновидностей клёна намерены высадить до конца года коммунальщики «Горзелентреста». По сообщению пресс-службы горсовета, молодые саженцы займут места в парках и скверах, а также в лунках от выкорчеванных пней старых деревьев в центре города. Озеленители также провели инвентаризацию пней, подлежащих удалению – всего их в центральной части насчитали

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.