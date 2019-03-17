﻿ Проект «Зеленая Одесса»: общественники высадили 20 деревьев на Таирова - Одесская Жизнь

Хоть погода и была не очень удачной, участники общественной организации «Зеленый Лист» и несколько жителей жилмассива Таирова высадили 20 деревьев.

Как рассказал глава ОО «Зелёный Лист» Владислав Балинский, субботник на ул. Ак. Королева угол Ак. Вильямса устроили потому, что «несмотря на 15-миллиардный бюджет города, на озеленение не выделяется достаточно средств». Помочь активистам собралось несколько местных жителей. С собой озеленители взяли лопаты и 20 саженцев белого ясеня.

– Деревья очень хорошие, по три с половиной и более метров. Белый ясень очень дорогой. Мы никаких денег не берем и не собираем. Это всё в рамках нашего проекта, – рассказала общественный деятель Светлана Подпалая.

Однако участников субботника всё равно оказалась не так много, как ожидалось. Поэтому активисты предлагали принять участие в озеленении города всем прохожим.

В течение весны общественная организация запланировала ещё несколько подобных озеленительных субботников.