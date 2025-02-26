Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, профилактическая акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского центра здоровья в пределах Месяца профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований.

В этот день каждый желающий может пройти бесплатное профилактическое флюорографическое или рентгенологическое обследование как по электронному направлению, так и по самообращению.

Медики напоминают, что профилактические флюорографические и рентгенологические обследования способствуют раннему выявлению заболеваний органов дыхания, в частности, злокачественных новообразований, что дает возможность полного выздоровления человека от болезни.

Для проверки здоровья легких следует обращаться в городские учреждения здравоохранения по таким адресам:

Консультативно-диагностический центр № 6 – ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а

3-й этаж, кабинет терапевта № 302 – с 8:00 до 14:00;

6-й этаж, рентгенкабинет № 608 – с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Тел.: (048) 797-28-88; (048) 750-20-09; (048) 704-88-15; 094-933-08-15.

Консультативно-диагностический центр № 20 – ул. Левитана, 62

1-й этаж, кабинет № 112 – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Тел.: (048) 705-88-01; (048) 705-88-02.

Консультативно-диагностический центр № 29 – ул. Академика Заболотного, 32а, 1-й этаж

рентгенкабинет № 8 – с 8:00 до 17:30;

кабинет флюорографии № 8а – с 08:00 до 15:00;

рентгенкабинет № 8б – с 9:00 до 13:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

ул. Пастера, 56, каб. № 26 – с 9:00 до 13:00; тел.: (048) 705-87-04;

пров. Обсерваторный, 8, каб. № 23 – с 9:00 до 15:00; тел.: (048) 724-68-21.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностические отделения

ул. Болгарская, 38, 7-й этаж, рентгенкабинет № 715 – с 8:00 до 13:30; кабинет флюорографии № 714 – с 8:00 до 13:30;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 3-й этаж, флюорографический кабинет № 54 – с 8:30 до 14:00;

ул. Житомирская, 2, 2-й этаж, рентгенкабинет № 218 – с 8:00 до 12:00.

Тел.: 0800-33-23-01.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 2-й этаж, флюорографический кабинет №24, с 9:00 до 14:00.

Тел.: (048) 722-19-96.

Городская больница №8

Фонтанская дор., 110, 4 этаж стационарного корпуса, рентгенкабинет с 9:00 до 13:00; по предварительной записи по тел.: (048) 263-05-01.

Городская клиническая больница №10

ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, вход №1 поликлинического отделения, 1-й этаж, рентгенкабинет №2, с 15:00 до 16:00.

Городская клиническая больница №11

ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г

корпус № 9, 2-й этаж, рентгенкабинет – с 9:00 до 12:00;

консультативно-диагностический центр, 1-й этаж, рентгенкабинеты №7 и №8, с 9:00 до 12:00.

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