Як повідомили у прес-службі одеської мерії, профілактичну акцію організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я в межах Місяця профілактики та раннього виявлення злоякісних новоутворень.

Цього дня кожен бажаючий може пройти безкоштовне профілактичне флюорографічне або рентгенологічне обстеження як за електронним напрямом, так і за самозверненням.

Медики нагадують, що профілактичні флюорографічні та рентгенологічні обстеження сприяють ранньому виявленню захворювань органів дихання, зокрема злоякісних новоутворень, що дає можливість повного одужання людини від хвороби.

Для перевірки здоров’я легень слід звертатися до міських закладів охорони здоров’я за такими адресами:

Консультативно-діагностичний центр №6 – вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а

3-й поверх, кабінет терапевта № 302 – з 8:00 до 14:00;

6-й поверх, рентгенкабінет № 608 – з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00.

Тел.: (048) 797-28-88; (048) 750-20-09; (048) 704-88-15; 094-933-08-15.

Консультативно-діагностичний центр №20 – вул. Левітана, 62

1-й поверх, кабінет № 112 – з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00.

Тел.: (048) 705-88-01; (048) 705-88-02.

Консультативно-діагностичний центр №29 – вул. Академіка Заболотного, 32а, 1-й поверх

рентгенкабінет № 8 – з 8:00 до 17:30;

кабінет флюорографії № 8а – з 08:00 до 15:00;

рентгенкабінет № 8б – з 9:00 до 13:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2

вул. Пастера, 56, каб. № 26 – з 9:00 до 13:00; тел.: (048) 705-87-04;

пров. Обсерваторний, 8, каб. № 23 – з 9:00 до 15:00; тел.: (048) 724-68-21.

Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичні відділення

вул. Болгарська, 38, 7 поверх, рентгенкабінет № 715 – з 8:00 до 13:30; кабінет флюорографії № 714 – з 8:00 до 13:30;

вул. Івана та Юрія Лип, 1, 3-й поверх, флюорографічний кабінет № 54 – з 8:30 до 14:00;

вул. Житомирська, 2, 2 поверх, рентгенкабінет № 218 – з 8:00 до 12:00.

Тел.: 0800-33-23-01.

Міська лікарня №5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 2-й поверх, флюорографічний кабінет №24, з 9:00 до 14:00.

Тел.: (048) 722-19-96.

Міська лікарня №8

Фонтанська дор., 110, 4 поверх стаціонарного корпусу, рентгенкабінет з 9:00 до 13:00; за попереднім записом за тел.: (048) 263-05-01.

Міська клінічна лікарня №10

вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, вхід №1 поліклінічного відділення, 1-й поверх, рентгенкабінет №2, з 15:00 до 16:00.

Міська клінічна лікарня №11

вул. Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5г

корпус № 9, 2-й поверх, рентгенкабінет – з 9:00 до 12:00;

консультативно-діагностичний центр, 1-й поверх, рентгенкабінети №7 та №8, з 9:00 до 12:00.

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