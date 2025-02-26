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Як повідомили у прес-службі одеської мерії, профілактичну акцію організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я в межах Місяця профілактики та раннього виявлення злоякісних новоутворень.

Цього дня кожен бажаючий може пройти безкоштовне профілактичне флюорографічне або рентгенологічне обстеження як за електронним напрямом, так і за самозверненням.

Медики нагадують, що профілактичні флюорографічні та рентгенологічні обстеження сприяють ранньому виявленню захворювань органів дихання, зокрема злоякісних новоутворень, що дає можливість повного одужання людини від хвороби.

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Для перевірки здоров’я легень слід звертатися до міських закладів охорони здоров’я за такими адресами:

Консультативно-діагностичний центр №6 – вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а

  • 3-й поверх, кабінет терапевта № 302 – з 8:00 до 14:00;
  • 6-й поверх, рентгенкабінет № 608 – з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00.
  • Тел.: (048) 797-28-88; (048) 750-20-09; (048) 704-88-15; 094-933-08-15.

Консультативно-діагностичний центр №20 – вул. Левітана, 62

  • 1-й поверх, кабінет № 112 – з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00.
  • Тел.: (048) 705-88-01; (048) 705-88-02.

Консультативно-діагностичний центр №29 – вул. Академіка Заболотного, 32а, 1-й поверх

  • рентгенкабінет № 8 – з 8:00 до 17:30;
  • кабінет флюорографії № 8а – з 08:00 до 15:00;
  • рентгенкабінет № 8б – з 9:00 до 13:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2

  • вул. Пастера, 56, каб. № 26 – з 9:00 до 13:00; тел.: (048) 705-87-04;
  • пров. Обсерваторний, 8, каб. № 23 – з 9:00 до 15:00; тел.: (048) 724-68-21.

Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичні відділення

  • вул. Болгарська, 38, 7 поверх, рентгенкабінет № 715 – з 8:00 до 13:30; кабінет флюорографії № 714 – з 8:00 до 13:30;
  • вул. Івана та Юрія Лип, 1, 3-й поверх, флюорографічний кабінет № 54 – з 8:30 до 14:00;
  • вул. Житомирська, 2, 2 поверх, рентгенкабінет № 218 – з 8:00 до 12:00.
  • Тел.: 0800-33-23-01.

Міська лікарня №5, консультативно-діагностична поліклініка

  • вул. Троїцька, 38, 2-й поверх, флюорографічний кабінет №24, з 9:00 до 14:00.
  • Тел.: (048) 722-19-96.

Міська лікарня №8

  • Фонтанська дор., 110, 4 поверх стаціонарного корпусу, рентгенкабінет з 9:00 до 13:00; за попереднім записом за тел.: (048) 263-05-01.

Міська клінічна лікарня №10

  • вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, вхід №1 поліклінічного відділення, 1-й поверх, рентгенкабінет №2, з 15:00 до 16:00.

Міська клінічна лікарня №11

  • вул. Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5г
  • корпус № 9, 2-й поверх, рентгенкабінет – з 9:00 до 12:00;
  • консультативно-діагностичний центр, 1-й поверх, рентгенкабінети №7 та №8, з 9:00 до 12:00.

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