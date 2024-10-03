Одеситів запрошують на безкоштовну фотосесію, навчання танцям та психотерапію

Свята 3 жовтня: відмовтеся від спиртного та випийте смузі Сьогодні, 3 жовтня 2024 року – 953 день війни в Україні. До Нового року залишилось 89 днів. А ще сьогодні свято у техніків та любителів «тихого полювання». І, до речі, цього дня бажаного не вживати алкоголь, а от поласувати смузі якраз можна і навіть потрібно. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Сьогодні, 3 жовтня, Денисів день – чому важливо з’їсти пару зубчиків часнику Сьогодні, 3 жовтня 2024 року, за новим церковним календарем (16 жовтня за старим) православні віруючі згадують священномучеників Діонісія Ареопагіта, епископа Афінського, а також Рустика пресвітера та Єлевферія диякона. У народі цей день називали Денис Позимний. Розповідаємо про традиції та прикмети цього дня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Єврейський Новий рік: навіщо сьогодні мокають їжу в мед і лічать зерна граната Сьогодні починається Рош а-Шана — єврейський Новий рік. Як відзначають це свято на честь створення світу, які традиції і символіка з ним пов’язані, «Одеському Життю» розповів наш журналіст, який кілька років тому відсвяткував Рош а-Шана в колі грузинсько-єврейської сім’ї в Ізраїлі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Рош га-Шана 2024: сьогодні починається Єврейський Новий рік Сьогодні, 2 жовтня, юдеї всього світу починають святкувати одну з найважливіших подій у році – Рош га-Шана. З цього дня починається відлік Єврейського нового року. В Україну традиційно прибули десятки тисяч паломників. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ