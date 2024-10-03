Новини Одеси та Одеської області

Одеситів запрошують на безкоштовну фотосесію, навчання танцям та психотерапію

Одеситів запрошують на безкоштовну фотосесію, навчання танцям та психотерапію

Дружній колектив простору «Вільна» запрошує мешканців Одеси та гостей міста на тепле та яскраве сімейне «Свято осені».

«Свято осені» проводиться в рамках проєкту Фонду Народонаселення UNFPA Ukraine та Громадського Руху «Віра, Надія, Любов». На гостей чекає насичена програма, яка включає:

  • танцювальний майстер-клас з сальси та бачати від чемпіонки України з бальних танців Ольги Чудікової;
  • психотерапевтичні бесіди від дипломованої психологині Інни Баланюк;
  • фотосесія від відомої фотографині Тетяни Жанталай;
  • музичний супровід і феєричну атмосферу від професійної ведучої Галини Заноскіної.

Організатори свята раді бачити не лише людей, а й домашніх улюбленців.

Простор "Вільна", мастер-класс

Коли? Захід відбудеться 5 жовтня о 9:00.

Де? Інклюзивний пляж біля 10-ї станції Великого Фонтану.

Інклюзивний пляж біля 10-ї станції Великого Фонтану

Вхід на свято вільний.

Стаття на тему: «Вільна»: одеський простір для жінок і дівчат допомагає жити далі.

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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