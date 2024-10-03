Одеситів запрошують на безкоштовну фотосесію, навчання танцям та психотерапію

Дружній колектив простору «Вільна» запрошує мешканців Одеси та гостей міста на тепле та яскраве сімейне «Свято осені».
«Свято осені» проводиться в рамках проєкту Фонду Народонаселення UNFPA Ukraine та Громадського Руху «Віра, Надія, Любов». На гостей чекає насичена програма, яка включає:
- танцювальний майстер-клас з сальси та бачати від чемпіонки України з бальних танців Ольги Чудікової;
- психотерапевтичні бесіди від дипломованої психологині Інни Баланюк;
- фотосесія від відомої фотографині Тетяни Жанталай;
- музичний супровід і феєричну атмосферу від професійної ведучої Галини Заноскіної.
Організатори свята раді бачити не лише людей, а й домашніх улюбленців.
Коли? Захід відбудеться 5 жовтня о 9:00.
Де? Інклюзивний пляж біля 10-ї станції Великого Фонтану.
Вхід на свято вільний.
Стаття на тему: «Вільна»: одеський простір для жінок і дівчат допомагає жити далі.