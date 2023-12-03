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Боль в пояснице может указывать на опасное заболевание почек: основные симптомы

Боль в пояснице может указывать на опасное заболевание почек: основные симптомы

Боль в области поясницы, дискомфорт при мочеиспускании и общая слабость могут быть первыми звоночками сделать УЗИ почек и исключить гидронефроз. Что это за заболевание и чем оно опасно, рассказал врач-уролог высшей категории Иван Крыжановский.

Гидронефроз или водянка почки

Гидронефроз, или, как его в народе называют, водянка почки – заболевание, характеризующееся стойким прогрессирующим расширением чашечно-лоханочной системы почки из-за нарушения оттока образовавшейся мочи. Патология чаще развивается в одной почке, но иногда может возникать одновременно в обеих (двусторонний гидронефроз).

Без вовремя начатого лечения болезнь переходит в хроническую стадию и грозит серьезными осложнениями: из-за сжимания почечных канальцев и нарушения кровотока органа постепенно происходит атрофия ткани почки и выраженное снижение почечной функции. В дальнейшем может возникнуть почечная недостаточность.

Из-за чего возникает водянка почки

Гидронефроз может быть врожденным (первичным) и приобретенным (вторичным). Первичная форма заболевания обычно развивается из-за врожденного порока развития мочевыводящих путей – при сужении просвета мочеточника, наличии дополнительных сосудов в почке, закупорке мочевых путей. Этот тип патологии, как правило, диагностируется в молодом возрасте (до 30 лет).

Приобретенный гидронефроз становится осложнением других заболеваний органов мочевыводящей системы, брюшной полости или малого таза. Это может быть мочекаменная болезнь, доброкачественные или злокачественные новообразования, инфекционно-воспалительные процессы в почке, повреждение мочевых путей, травмы спинного мозга.

У женщин гидронефроз также может развиться из-за эндометриоза или кисты яичников.

Основные симптомы и диагностика гидронефроза

Основная проблема диагностики гидронефроза в том, что на начальных стадиях заболевание протекает практически бессимптомно или со слабовыраженными проявлениями, на которые большинство людей просто не обращают внимания.

Обратиться к урологу или нефрологу стоит, если у вас появились дискомфорт или тянущие боли в области поясницы и живота, примесь крови в моче, отечность, болезненность при мочеиспускании, при этом объем выделяемой мочи уменьшился. Прогрессирование гидронефроза может сопровождаться присоединением инфекции, так как моча, застаивающаяся в почке, становится отличной питательной средой для бактерий. В связи с этим у больного возможны жалобы на интенсивную боль, повышение температуры и артериального давления, тошноту, рвоту, общую слабость, быструю утомляемость.

Как лечить гидронефроз и водянку почки

врач-уролог Иван Крыжановский

врач-уролог Иван Крыжановский

Из-за слабой выраженности признаков гидронефроза он часто диагностируется на фоне других патологий, выступивших его причиной – например, наличия камней в мочеиспускательном канале, симптоматика которых выражена намного сильнее. Нередко заболевание становится случайной находкой и во время профилактического УЗИ.

В большинстве случаев для лечения гидронефроза необходима операция. Цель хирургического вмешательства — нормализация оттока мочи. Выбор метода операции зависит от причины возникновения заболевания и степени его тяжести. При этом основная роль отводится малотравматичным лапароскопическим вмешательствам.

Консервативное лечение возможно лишь на ранних стадиях болезни, до нарушения функции почек, и направлено на борьбу с симптомами, а не причиной гидронефроза. Пациенту назначаются противовоспалительные препараты, спазмолитики, лекарства, снижающие артериальное давление, в случае присоединения бактериальной инфекции – антибиотики. 

Профилактика гидронефроз

При водянке почки рекомендуется диетическое питание: минимум соли, жареного и копченого, больше сложных углеводов, морской рыбы, бобовых, овощей, фруктов, зелени. Но если нарушена функция почек – врач прописывает более строгую диету и специальный питьевой режим. Кроме того, больному нельзя поднимать тяжести, серьезно физически напрягаться, ездить на мотоцикле и велосипеде.

Профилактические меры, позволяющие не допустить развития водянки почки, заключаются в своевременном лечении патологий и инфекций мочеполовой системы и избегании переохлаждений.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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