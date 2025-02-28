Программа «Здоровье» позволяет пациентам с редкими болезнями получать необходимое лечение, поддерживать стабильное состояние здоровья и предотвращать осложнения.

В 2024 году бесплатное лечебное питание получали 23 одессита с фенилкетонурией, среди которых 15 детей и 8 взрослых.

Кроме того, 42 взрослых пациента с ювенильным ревматоидным артритом получили биологические препараты за средства городского бюджета. Детей с этим диагнозом обеспечили препаратами по государственной программе.

Программой также предусмотрена постоянная поддерживающая терапия ингаляционным препаратом «Брамитоб» для 8 пациентов с муковисцидозом.

Кроме этого, в 2024 году по программе «Здоровье» лекарственными средствами обеспечили 143 взрослых пациентов с другими орфанными заболеваниями. Среди них 111 больных анкилозирующим спондилитом, 22 пациента с псориатической артропатией, а также пациенты с акромегалией, болезнью Такаясу, системной склеродермией и другими диагнозами.

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