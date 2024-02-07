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Одесситов приглашают провести романтический вечер в библиотеке: интересно будет всем

Одесситов приглашают провести романтический вечер в библиотеке: интересно будет всем

14 февраля 2024 года Одесская национальная научная библиотека организовывает традиционную, шестую по счету Библионочь. Посетителей ждет насыщенная развлекательная программа — от показа мод до мастер-классов. А для влюбленных пар устроят необычное романтическое свидание. Начало в 17 часов.

Весна дарит надежды, любовь — восстановление сил и приподнятое настроение. А Одесская национальная научная библиотека традиционно дарит одесситам Большую Библионочь, ведь у нас 14 февраля двойной праздник: Международный день дарения книг и День влюбленных, который вдохновляет нас защищать родных, отстаивать свое право жить, работать и любить в свободной стране. Настроимся на волну любви, которая дарит крылья, дает силы защищать любимых и мечтать! — говорят организаторы мероприятия.

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В программе Библионочи — 2024 одесситов ждут развлекательно-познавательные мероприятия. В этом году первые в программе:

  • Biblio-dating: пригласите милую / милого в сказочно красивый библиопалац на свидание или оригинальное признание в любви.
  • Шоу-встреча «Их соединила библиотека» — истории пар, которые нашли свою половинку в библиотеках

Также в программе:

  • посещение воинов ВСУ, которые находятся на реабилитации, с музыкальными подарками и вкусностями;
  • литературно-музыкальное шоу «Мелодии любви»;
  • квест «Библиотечное путешествие по стране любви»;
  • выставка-инсталляция «Книжная Love Story»;
  • «Монмартр в библиотеке»: ваш портрет на скорую руку;
  • краеведческие квизы для детей и взрослых, литературные викторины;
  • литературная гостиная от поэтов Одессы — города литературы ЮНЕСКО;
  • фотозоны: «На крыльях любви», «Книжное мега-сердце»;
  • «Селфи ступеньки»: фотосессия от профессионала;
  • показ мод от «Royal Family Models»;
  • благотворительная ярмарка художественных изделий «От сердца — к сердцу»;
  • японский театр «Камишибай» с украинским сказочным героем;
  • мастер-классы:
    — «Волшебное кружево вытынанки»,
    — «Цветы надежды» — по рисованию акварелью;
  • салон литературного буриме «Поэтические импровизации»;
  • библиокофейня «Книга и кофе = хорошая пара!»;
  • сувенирная полка и др.

И не забудьте принести с собой украинскую книжку в подарок библиотеке и воинам:

Уважаемые друзья, прежде всего, с мыслью о тех, кто делает все, чтобы мы имели возможность праздновать в тылу, и по случаю Международного дня дарения книг, приглашаем вас поддержать добрую традицию и присоединиться к благотворительной акции поддержки воинов ВСУ, которые находятся на реабилитации — принести им для передачи современную украинскую книгу! — сообщили организаторы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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