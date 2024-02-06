Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 6 — 8 февраля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 6 — 8 февраля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Первая неделя февраля совсем не февраль — погода дарит нам теплые дни. Просыпается не только природа. Культурная жизнь города тоже становится более активной в будние дни — нас ждут открытия выставок, изучение языков, презентация книг. Выбирайте, что вам больше по вкусу и ни в коем случае не откладывайте на потом то, что можно посетить уже.

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 6 февраля, 13:30

Что: Открытие выставки «Современность»
Где: Книжный переулок, 1-а
Когда: 6 апреля, 14:00

Что: Презентация книги Орыси Демской «Украинский язык. Путешествие от Бад-Эмса до Страсбурга»
Где: онлайн
Когда: 6 февраля, 16:00
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/XFLmB8v8bZwN9KD96

Что: Открытие выставки «Абстракция. Отступление от реальности»
Где: Греческая, 20, Выставочный зал ОООНСХУ
Когда: 6 февраля, 16:00

Что: Процессы деколонизации. Искусство и культура
Где: Греческая 1-a, American House
Когда: 6 февраля, 18:30
Зарегистрируйтесь по ссылке: https://bit.ly/3OlwVxS

Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 7 февраля, 11:00

Что: Representation in Art | American English Club
Где: Греческая 1-a, American House
Когда: 7 февраля: 17:00
Зарегистрируйтесь по ссылке: https://bit.ly/49maRLF

Что: Свободный разговор. Признаемся в любви на украинском языке
Где: Греческая 1-a, American House
Когда: 7 февраля: 18:30
Регистрация по ссылке: https://bit.ly/3Squnjw

Что: Презентация книги Юлии Петерс «Три птички в пламени войны»
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 8 февраля, 18:00

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Редакция ПРОФИЛЬ

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