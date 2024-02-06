Афиша Одессы на 6 — 8 февраля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 6 февраля, 13:30

Что: Открытие выставки «Современность»

Где: Книжный переулок, 1-а

Когда: 6 апреля, 14:00

Что: Презентация книги Орыси Демской «Украинский язык. Путешествие от Бад-Эмса до Страсбурга»

Где: онлайн

Когда: 6 февраля, 16:00

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/XFLmB8v8bZwN9KD96

Что: Открытие выставки «Абстракция. Отступление от реальности»

Где: Греческая, 20, Выставочный зал ОООНСХУ

Когда: 6 февраля, 16:00

Что: Процессы деколонизации. Искусство и культура

Где: Греческая 1-a, American House

Когда: 6 февраля, 18:30

Зарегистрируйтесь по ссылке: https://bit.ly/3OlwVxS

Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»

Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ

Когда: 7 февраля, 11:00

Что: Representation in Art | American English Club

Где: Греческая 1-a, American House

Когда: 7 февраля: 17:00

Зарегистрируйтесь по ссылке: https://bit.ly/49maRLF

Что: Свободный разговор. Признаемся в любви на украинском языке

Где: Греческая 1-a, American House

Когда: 7 февраля: 18:30

Регистрация по ссылке: https://bit.ly/3Squnjw

Что: Презентация книги Юлии Петерс «Три птички в пламени войны»

Где: Греческая, 1-а, America House Odesa

Когда: 8 февраля, 18:00