Парад трамваев в Одессе состоялся, несмотря на дождь (видео)

Сегодня вечером, 8 января, в Одессе состоялся обещанный ранее парад трамваев, невзирая на не совсем благоприятную погоду.

По городу проехали два украшенных гирляндами трехсекционных трамвая «Одиссей MAX» с колядниками. Трамваи прошли по маршруту №26 – из депо до 11-й станции Люстдорфской дороги и обратно, на Старосенную площадь.

Изначально планировалось, что парад пройдет без пассажиров, однако из-за дождя людей все же покатали. А «колядники» угощали детей сладостями.

Напомним, ранее рождественский парад трамваев в Одессе планировали провести 7 января, однако из-за неблагоприятной погоды его перенесли на 8 января.

Видео: УСИ