fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Пели колядки и раздавали сладости: как прошел рождественский парад трамваев в Одессе (фото)

Пели колядки и раздавали сладости: как прошел рождественский парад трамваев в Одессе (фото)

Всего в параде участвовало четыре вагона, среди которых впервые в праздничном украшении появился «Odissey MAX». На Старосенной площади трамваи остановились, чтобы одесситы и гости города смогли сфотографироваться на фоне рождественского транспорта.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на Старосенной площади.

Вчера, 7 января, в 17:02 из трамвайного депо №2 выехал первый рождественский вагон. В течение часа из других депо выехало еще три трамвая. Всего в параде, по плану, должно было участвовать 4 трамвая – три односекционных «Odissey» и один трехсекционный «Odissey MAX». Однако, по информации КП «ОГЭТ», один из трамваев не смог выбраться за границы Пересыпи, так как в том районе была отключена электроэнергия.

Во время поездки в вагонах звучали колядки и различные песни на религиозную и новогоднюю тематику. Детям дарили сладости, а взрослые подпевали музыкантам. Придерживаясь праздничной тематики, управляли общественным транспортом водители в праздничных костюмах. Проезд в вагонах был бесплатным.

Более сотни одесситов и гсотей города пришли посмотреть на парад трамваев

Более сотни одесситов и гсотей города пришли посмотреть на парад трамваев

К 19:00 три вагона остановились на Старосенной площади. Несмотря на минусовую температуру воздуха, более сотни одесситов поджидали вагоны у станции. После полной остановки общественного транспорта люди окружили вагоны.

Праздничный вагон заезжает на остановку

Праздничный вагон заезжает на остановку

Все спешили сделать фотографию или селфи на фоне трамвая. Особо заинтересованные, в частности дети, проходили в салон, где им на радость водители и кондукторы встречали малышей переодетыми в Деда Мороза или Снегурочку. С ними тоже охотно фотографировались.

Праздничные вагоны на маршрутах №5, №7, №26 и №28 будут продолжать курсировать до 19 января.

Фото: Одесгорэлектротранс

Фото: Одесгорэлектротранс

Фото: Одесгорэлектротранс

Фото: Одесгорэлектротранс

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить