Пели колядки и раздавали сладости: как прошел рождественский парад трамваев в Одессе (фото)

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на Старосенной площади.

Вчера, 7 января, в 17:02 из трамвайного депо №2 выехал первый рождественский вагон. В течение часа из других депо выехало еще три трамвая. Всего в параде, по плану, должно было участвовать 4 трамвая – три односекционных «Odissey» и один трехсекционный «Odissey MAX». Однако, по информации КП «ОГЭТ», один из трамваев не смог выбраться за границы Пересыпи, так как в том районе была отключена электроэнергия.

Во время поездки в вагонах звучали колядки и различные песни на религиозную и новогоднюю тематику. Детям дарили сладости, а взрослые подпевали музыкантам. Придерживаясь праздничной тематики, управляли общественным транспортом водители в праздничных костюмах. Проезд в вагонах был бесплатным.

К 19:00 три вагона остановились на Старосенной площади. Несмотря на минусовую температуру воздуха, более сотни одесситов поджидали вагоны у станции. После полной остановки общественного транспорта люди окружили вагоны.

Все спешили сделать фотографию или селфи на фоне трамвая. Особо заинтересованные, в частности дети, проходили в салон, где им на радость водители и кондукторы встречали малышей переодетыми в Деда Мороза или Снегурочку. С ними тоже охотно фотографировались.

Праздничные вагоны на маршрутах №5, №7, №26 и №28 будут продолжать курсировать до 19 января.

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