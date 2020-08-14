В путешествие по Одессе теперь можно отправиться с гидом в руках

Вы когда-нибудь путешествовали по Одессе с гидом в руках? Теперь такая возможность появилась, причем, совершенно бесплатно.

Как же сделать так, чтобы познавать город без экскурсовода, да еще в форме квеста? Для этого вам всего лишь нужно скачать мобильное приложение Walqlike, который и станет вашим гидом в руках.

Walqlike — это мобильное приложение для туристов, которые любят квесты. Проект был создан при поддержке Украинского культурного фонда. Его опробовали в Киеве и некоторых других городах Украины. Теперь дошла очередь и до Одессы.

Темы одесских экскурсий «наполняла» для приложения и краевед и гид Алена Калетинская. Из шести одесских квестов три экскурсии разработаны ею.

— Все очень просто. Вы скачиваете приложение, находите интересную вам тему, связанную с Одессой — и отправляетесь на экскурсию в одиночестве или с друзьями, «самоизоляцинно» или с кем-то. Маршрут состоит из вопросов и загадок, на то он и квест. То есть, вы подходите к одной локации, даете ответ на вопрос, получаете интересную информацию о том или ином объекте, связанном с тематикой квеста, и следуете к другому объекту, адрес которого вам подскажет приложение. Все сделано очень удобно и увлекательно. Имеются и подсказки, чтобы вы не «застревали» надолго, — рассказывает Алена.

Локации открываются одна за другой, вы никогда не знаете, что же ждет вас дальше, в общем погружаетесь в познание города в самой увлекательной форме! Масса впечатлений вам обеспечена.

Экскурсии Алены Калетинской, которые теперь есть в одесской «версии» приложения, разнообразны по тематике. Это тема Остапа Бендера и всего, что с ним связано в Одессе (кто был прототипом нашего героя, факты о жизни Ильфа и Петрова, одесские адреса Бендера сегодня и т.д.). Вторая экскурсия — «Еврейская Одесса», третья — «Нетривиальный город». Остальные три экскурсии — творчество коллег Алены.

В конце квеста можно получить что-то вроде отчета и поделиться им и впечатлениями с друзьями в соцсетях. Приложение полностью бесплатное.

«Двигайся вслед за сообразительным Остапом Бендером или старинными улочками еврейской Одессы, о которой знают якобы все, но точно никто ничего не знает. Или же готовься к рандеву со странными химерами, фантастическими животными, населяющих эклектичные здания города, и за каждой улыбкой которых скрывается тайна», — так представляют квест-экскурсии по Одессе создатели приложения Walqlike.

Фото — Walqlike, фото Алены Калетинской — автора