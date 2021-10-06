Одесситка залезла в фонтан и возмутила коммунальщиков (видео)

Забавный и одновременно грустный инцидент произошел накануне у фонтана на Аркадийской аллее в Одессе: женщина дождалась, пока в фонтане спустят в воду перед консервацией на зиму, а затем залезла в чашу фонтана и собрала в пакет все монеты, брошенные туда туристами.
Такое поведение возмутило коммунальщиков и случайных прохожих, сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего.
«Это деньги для меня!»
Отметим, что судя по тому, как была одета предприимчивая мадам, на бедствующую или нуждающуюся в милостыне она ну никак «не тянула», что также стало дополнительным раздражающим фактором.
Между тем, дама была невозмутима: «Это деньги для меня. Я сюда лично приходила и бросала. Я собираю свои деньги!».
И несмотря на то, что коммунальщики такое мнение отнюдь не разделяли, ничего поделать с «хулиганкой» не могли. В итоге та забрала пакет с собранными монетами и удалилась.
«Оставила коммунальщиков без пол-литра»
В чем же причина такого, мягко говоря, странного поведения? И заслуживает ли виновница наказания? На эти вопросы попытались ответить комментаторы видео:
«Это суеверная женщина – она собрала монеты и будет или колдовать или хранить у себя чье-то счастье, богатство и т.п., что люди желали, кидая монеты;
Ну вот и ответ: не хватает бабе Щастття! Монетки ведь с этой целью бросают в фонтаны. Пошла, собрала, теперь купит себе Лексус;
Наглость второе счастье;
Надо было включить фонтан, нехай поплавает;
Оставила коммунальщиков без пол-литра. Так бы они их собрали;
Озабоченная деньгами;
Она просто украла, за это наказать, а с виду приличная,
– пишут пользователи соцсетей.
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Фото: скриншот с видео, видео: Телеграм-канал Хydessa