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Архитектурные тайны: фонтан на Соборке появился благодаря Владимиру Филатову?

Архитектурные тайны: фонтан на Соборке появился благодаря Владимиру Филатову?

Фонтан на Соборной площади — самый известный фонтан города. Здесь собираются любители шахмат и продают свои произведения художники, назначают свидания влюбленные и отдыхают от изнуряющей южной жары старики. Но не все знают, что «фонтан на Соборке» носит еще одно название — «Ваза Филатова».

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Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор был заложен в 1794 году. После революции он простоял еще некоторое время, а в 1936 году в рамках борьбы с религией «культовое сооружение» было решено разрушить. Ценности оперативно вывезли в известном направлении, а сам собор, по одной версии, взорвали, по другой — разобрали чуть ли не вручную по камешку.

Городские бонзы, чтобы продемонстрировать собственное рвение в деле борьбы с «опиумом для народа», затеяли установить на месте разрушенного собора общественный туалет — примерно на том месте, где располагался алтарь. У многих горожан это вызвало справедливое возмущение. Однако воспротивиться этой кощунственной идее рискнул только академик врач-офтальмолог Владимир Филатов.

За свои деньги он купил каменную вазу в виде цветка и украсил ею фонтан. Вскоре провели воду, и струи воды, сверкая всеми цветами радуги, взмыли вверх на радость одесситам. Возможно, кому-то другому этого не позволили бы, и на Соборной площади потом несколько десятков лет «облагораживал» сквер общественный туалет, но многие представители одесской и украинской власти лечились у Филатова, поэтому спорить с ним не стали.

В начале 2000-х годов, когда Спасо-Преображенский собор решено было восстановить, фонтан Филатова пришлось перенести ближе к Преображенской улице. Кстати, многие считают, что этот фонтан — именно тот, который был открыт на Соборной площади вместе с одесским водопроводом в полдень 9 сентября 1873 года. Однако это не так — тот фонтан был разрушен, а на его месте сейчас стоит «Ваза Филатова».

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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Владимир Петрович Филатов — ученый, офтальмолог, хирург, изобретатель, поэт, художник, мемуарист, академик, действительный член Академии наук УССР и Академии медицинских наук СССР, доктор медицины, профессор и меценат.

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1 час назад
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